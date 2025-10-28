Ричмонд
ФСБ опубликовала документы о зверствах дивизии СС «Галичина» на Украине

ФСБ России опубликовала новые архивные материалы, свидетельствующие о преступлениях украинского националистического батальона СС «Галичина» против мирного населения во время Великой Отечественной войны.

ФСБ России опубликовала новые архивные материалы, свидетельствующие о преступлениях украинского националистического батальона СС «Галичина» против мирного населения во время Великой Отечественной войны. Публикация приурочена к 81-й годовщине освобождения советской Украины от немецко-фашистских захватчиков.

В документах подробно описаны преступления ефрейтора санитарной роты 14-й дивизии СС «Галичина» Германа Эрнста Шапера, действовавшего в Олеском и Бусском районах Львовской области. Из архивов следует, что с 7 по 14 июля 1944 года он лично расстрелял более пятидесяти мирных жителей, среди которых были дети от шести до десяти лет. После ареста в сентябре 1946 года Шапер признал вину, и военный трибунал приговорил его к расстрелу в соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 года, передает «ТАСС».

ФСБ также обнародовала документы о преступлениях 304-го немецкого полицейского батальона под командованием Курта Декерта, на счету которого почти 18 тысяч убитых мирных граждан на территории Украины.

14-я гренадерская дивизия СС «Галичина», созданная на Западной Украине из местных добровольцев, занималась в основном карательными акциями против мирных жителей, евреев и партизан. Как отмечают историки, это было одно из первых формирований войск СС, где служили не немцы, а местное население.

Единственным крупным боевым эпизодом для дивизии стало сражение под Бродами летом 1944 года, где она была полностью разгромлена советскими войсками. По немецким данным, подразделение показало полную неуправляемость и неспособность к ведению боёв.

Впоследствии уцелевших бойцов «Галичины» включили в другие полицейские формирования, которые использовались для подавления сопротивления и расправ над мирным населением в Восточной Европе.

Войска СС, частью которых была «Галичина», признаны преступной организацией решением Нюрнбергского трибунала.

