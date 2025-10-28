ФСБ опубликовала документы о зверствах дивизии СС «Галичина» на Украине

В документах подробно описаны преступления ефрейтора санитарной роты 14-й дивизии СС «Галичина» Германа Эрнста Шапера, действовавшего в Олеском и Бусском районах Львовской области. Из архивов следует, что с 7 по 14 июля 1944 года он лично расстрелял более пятидесяти мирных жителей, среди которых были дети от шести до десяти лет. После ареста в сентябре 1946 года Шапер признал вину, и военный трибунал приговорил его к расстрелу в соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 года, передает «ТАСС».