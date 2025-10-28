Систему экстренного оповещения проверят на Туапсинском НПЗ 30 октября

Жителей Туапсе предупреждают о проведении плановой проверки локальной системы оповещения. Она пройдет 30 октября на Туапсинском нефтеперерабатывающем заводе.
«30 октября, в четверг, в 10:00 будет проводиться плановая проверка готовности локальной системы оповещения ООО “РН-Туапсинский НПЗ”», — предупредили в пресс-службе администрации Туапсинского муниципального округа.
Как сообщили в администрации, в рамках мероприятия будет произведено включение электрических сирен, а также голосовое оповещение по громкой связи с информацией о проводимой проверке.
Жителям и гостям Туапсе стоит сохранять спокойствие. Данная проверка проводится с целью обеспечения готовности системы оповещения к возможным чрезвычайным ситуациям.