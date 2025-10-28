Петербургские магазины остались без 800 цветов из-за вредителей

Специалисты провели фитосанитарный контроль на складе временного хранения в Петербурге. В колумбийских гвоздиках, в партии нидерландских хризантем и эустом, ввозимых из Латвии, нашли насекомых, схожих по морфологическим признакам с опасными карантинными объектами.