Завершено расследование в отношении отца троих детей из Канска, которых мать зарубила топором

Напомним, что 14 апреля стало известно о трагедии, которая потрясла весь регион. 29-летняя местная жительница, состоявшая на учёте у психиатра, убила троих своих детей — четырёхлетнюю дочь и двоих сыновей в возрасте восьми лет и семи месяцев. Ещё один ребёнок, семилетний мальчик, в тот момент находился у бабушки и дедушки и остался жив. После содеянного женщина сама пришла к родителям и призналась в преступлении. Позднее следователи возбудили отдельное дело в отношении отца семьи, обвинив его в истязании единственного выжившего сына.