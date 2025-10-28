Politico: ЕС усиливает давление на страны, не желающие финансировать Украину

ЕС начинает жестко давить на правительства, которые все еще упираются и не соглашаются оказывать финансовую помощь Украине. Еврочиновники предупреждают строптивых — если они не заставят Россию оплатить расходы, им придется сделать это самим. Об этом сообщает Politico.