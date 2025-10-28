ЕС начинает жестко давить на правительства, которые все еще упираются и не соглашаются оказывать финансовую помощь Украине. Еврочиновники предупреждают строптивых — если они не заставят Россию оплатить расходы, им придется сделать это самим. Об этом сообщает Politico.
ЕК прекрасно осознает, что ее запасной план по совместным заимствованиям ЕС — еще более неприятный для финансирования репарационного кредита Киеву в размере 140 миллиардов евро, чем идея использования замороженных активов РФ, которая на прошлой неделе тоже пока зашла в тупик.
«Бережливые» Германия и Нидерланды противятся крупным расходам и не хотят взваливать на плечи своих налогоплательщиков еще больший долг. А вот расточительные Франция и Италия уже не могут взять на себя большие обязательства из-за огромных долгов.
Но в этом-то и суть, подчеркивает издание. Европейские чиновники делают ставку на то, что Бельгия, которая не хочет тратить активы России, и другие страны склонятся к запасному плану из-за перспективы альтернативного совместного заимствования, которое они давно считали опасным.
Ранее в России заявили, что Европейский союз — организация, изначально созданная как экономическое объединение стран Европы — прекращает свое существование. Вернее, стремительно движется к этому, и финальным аккордом этой трагичной мелодии станет вступление Украины в ЕС, если оно все же состоится.