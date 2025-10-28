МВД рассказало, как мошенники обманывают в «черную пятницу»

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Мошенники в «черную пятницу» копируют сайты крупных брендов, отправляют рассылки с фишинговыми ресурсами и проводят фейковые розыгрыши с оплатой налога или пошлины, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Как рассказали в управлении, мошенники готовятся к ноябрьским распродажам и копируют все приемы легальных компаний: создают яркие сайты с брендовыми названиями («Распродажа», «Скидки», «Black Friday Sale»), используют агрессивную рекламу в соцсетях и создают иллюзию низких цен.
«Поддельные интернет-магазины крупных брендов: сайты копируют дизайн официальных площадок, предлагают скидки до 90%, принимают оплату заранее. Фишинговые ресурсы: ссылки на “распродажи” приходят через рассылки, мессенджеры или соцсети. Переход по ним ведёт на поддельные формы оплаты, где злоумышленники собирают данные карт», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Также, как сообщили в управлении, мошенники используют якобы розыгрыши с оплатой налога или пошлины. Так, жертве сообщают о выигрыше крупного приза, но требуют «внести обязательный платёж».
«Звонки от поддельных курьеров: под видом уточнения адреса доставки мошенники просят продиктовать коды из SMS, чтобы получить доступ к банковским счетам или мессенджерам», — отметили правоохранители.