На базе музея им. Алабина планируют создать комплекс «Самара»

— Музейный комплекс «Самара» планируют создать на базе Самарского областного историко-краеведческого музея им. Алабина. В первую очередь начнут перепроектирование с учетом цифровизации и большого количества интерактивных задач, которые будут решать в музее, — отметил глава региона.