На базе музея им. Алабина планируют создать комплекс «Самара»

В Самарской области прошло оперативное совещание регионального правительства. В рамках встречи обсудили создание нового музейного комплекса «Самара».
— Музейный комплекс «Самара» планируют создать на базе Самарского областного историко-краеведческого музея им. Алабина. В первую очередь начнут перепроектирование с учетом цифровизации и большого количества интерактивных задач, которые будут решать в музее, — отметил глава региона.
Кроме того, перед министерство культуры Самарской области поставили задачу капитально отремонтировать областной художественный музей. Соответствующие задачи передали главе ведомства Ирине Калягиной. Напомним, в регионе планируют привести в порядок ритуальную сферу и построить крематорий.