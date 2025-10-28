Ричмонд
На базе музея им. Алабина планируют создать комплекс «Самара»

В Самаре планируют создать новый музейный комплекс.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области прошло оперативное совещание регионального правительства. В рамках встречи обсудили создание нового музейного комплекса «Самара».

— Музейный комплекс «Самара» планируют создать на базе Самарского областного историко-краеведческого музея им. Алабина. В первую очередь начнут перепроектирование с учетом цифровизации и большого количества интерактивных задач, которые будут решать в музее, — отметил глава региона.

Кроме того, перед министерство культуры Самарской области поставили задачу капитально отремонтировать областной художественный музей. Соответствующие задачи передали главе ведомства Ирине Калягиной. Напомним, в регионе планируют привести в порядок ритуальную сферу и построить крематорий.