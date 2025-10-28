Ричмонд
В Сургуте участники чемпионата по рукопашному бою устроили массовую драку. Видео

Во время чемпионата ХМАО по рукопашному бою, который проходил в спорткомплексе «Таежный», участники и зрители устроили массовую драку. Видео инцидента распространилось в соцсетях.

