Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Сахалине вернули свет во все дома после внезапного блэкаута

Специалисты ПАО «Сахалинэнерго» полностью восстановили электроснабжение в центральных и южных районах Сахалина после аварийного отключения (блэкаута), возникшего утром 28 октября. Об этом рассказали в telegram-канале учреждения.

Специалисты ПАО «Сахалинэнерго» полностью восстановили электроснабжение в центральных и южных районах Сахалина после аварийного отключения (блэкаута), возникшего утром 28 октября. Об этом рассказали в telegram-канале учреждения.

Читать далее.