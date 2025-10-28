Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силовики Казахстана предотвратили теракт в Алма-Ате

За подготовку теракта задержаны пять иностранцев.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана в сентябре этого года предотвратили теракт в Алма-Ате, который готовили пять иностранцев. Об этом сообщили в спецслужбе Казахстана.

Отмечается, что террористический акт был предотвращен на стадии планирования. Задержаны и арестованы пять иностранцев.

«Комитетом национальной безопасности в Алматы в сентябре 2025 года на стадии приготовления предотвращен теракт, планировавшийся пятью иностранными гражданами», — сказано в сообщении КНБ.

Проводится расследование.

Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин предупредил о готовящихся Британией диверсиях в Балтийском и Черном морях.

Узнать больше по теме
Сергей Нарышкин: биография, фото и личная жизнь государственного деятеля
Опытный экономист, государственный деятель, ученый и директор Службы внешней разведки. Биография Сергея Нарышкина поможет узнать главное о жизни политической фигуры, часто остающейся в тени, но оказывающей влияние на события мирового масштаба.
Читать дальше