Силовики Казахстана предотвратили теракт в Алма-Ате

Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана в сентябре этого года предотвратили теракт в Алма-Ате, который готовили пять иностранцев. Об этом сообщили в спецслужбе Казахстана.
Отмечается, что террористический акт был предотвращен на стадии планирования. Задержаны и арестованы пять иностранцев.
«Комитетом национальной безопасности в Алматы в сентябре 2025 года на стадии приготовления предотвращен теракт, планировавшийся пятью иностранными гражданами», — сказано в сообщении КНБ.
Проводится расследование.
Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин предупредил о готовящихся Британией диверсиях в Балтийском и Черном морях.
