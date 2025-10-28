В Иркутске выставлен Pontiac Firebird 1994 года за 1,5 миллиона рублей

В Иркутске появилась в продаже машина Pontiac Firebird 1994 года выпуска с пробегом 103 тысячи километров. Цена автомобиля составляет 1,5 миллиона рублей. Такое объявление есть на одном из интернет-сервисов. Транспортное средство находится в технически исправном состоянии.
Автомобиль сменил двух владельцев согласно записям в паспорте транспортного средства. Объявление о продаже вызвало значительный интерес — за десять дней его просмотрели около 2400 раз. Модель Pontiac Firebird четвертого поколения производилась с 1993 по 2002 год на общей платформе с Chevrolet Camaro.
Эта модель представляет интерес для коллекционеров и ценителей американских автомобилей. Состояние экземпляра и относительная редкость модели определяют ее рыночную стоимость.