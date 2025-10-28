В Иркутске выставлен Pontiac Firebird 1994 года за 1,5 миллиона рублей

Автомобиль сменил двух владельцев согласно записям в паспорте транспортного средства. Объявление о продаже вызвало значительный интерес — за десять дней его просмотрели около 2400 раз. Модель Pontiac Firebird четвертого поколения производилась с 1993 по 2002 год на общей платформе с Chevrolet Camaro.