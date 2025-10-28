Жительница Перми отсудила у закрывшегося винного бара деньги за ночной шум

Иск в отношении компании ООО «Парма» рассматривался в Ленинском районном суде. В инстанции посчитали требования женщины обоснованными, но смогли удовлетворить их лишь частично. В пользу пермячки назначили компенсацию в 10 тысяч рублей, но не смогли запретить заведению шуметь по ночам — договор аренды на помещение у бара кончился и он остановил свою работу.