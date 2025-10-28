Жительница Перми отсудила у закрывшегося винного бара деньги за ночной шум и крики, сообщает краевой суд.
Конфликтная ситуация возникла между жительницей многоквартирного дома и баром «A vina?», расположенным прямо под квартирой женщины. По словам пермячки, с декабря 2024 года заведение начало создавать проблемы для всей её семьи. Основными поводами для беспокойства были громкая музыка, крики посетителей и вибрация, которые исходили из бара до 2 часов ночи.
Женщина направляла администрации заведения жалобы, но проблема так и не решалась. После этого жительница дома решила обратиться в суд. В своём исковом заявлении она указала, что требует не только компенсацию, но и запрет шума для бара.
Иск в отношении компании ООО «Парма» рассматривался в Ленинском районном суде. В инстанции посчитали требования женщины обоснованными, но смогли удовлетворить их лишь частично. В пользу пермячки назначили компенсацию в 10 тысяч рублей, но не смогли запретить заведению шуметь по ночам — договор аренды на помещение у бара кончился и он остановил свою работу.