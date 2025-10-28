Школьные каникулы без света — то еще удовольствие: В Кишиневе опять отключают электричество на целый день — публикуем адреса

Тысячи столичных жителей останутся во вторник без света.
«Premier Energy» сообщает о перерывах в поставках электроэнергии на сегодня.
Ботаника:
— ул. Г. Ботаникэ, 12, 12/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5C, 18/1, 20, 999, Сармизеджетуса, 92, 94/1, 94/5, 96, 96/2, 96/3 — с 09:00 до 15:00.
— бул. Дачия, 80/3 — с 09:10 до 15:15.
— ул. Аэропорт, 9002 — с 10:10 до 16:15.
Буюканы:
— ул. Бисеричий, 7−19, 18−34, пер. Бисеричий, 2, 8, 3−19, 25, 29, Г. Кодряну, 46−54, 59−69, 69A, 69/2, 73−89, Драгомирна, 11, 15−45, 49, 63, 28−34, 34/1, 38, 38/1, 48−50, 58, 68, Хумулешть, 1−3, Скитулуй, 1−21, 2−4, 8−32 — с 09:00 до 17:00.
— ул. Алба-Юлия, 5, A. Маринеску, 1−11, 2−16, 16/1, 26A, Флорешть, 1−17, 6−20A, Инешть, 2, 4, 6, 6A, И. Л. Караджале, 29−33, 33A, 30−32, Перилор, 2B, Спикулуй, 104, 106, 108 — с 09:00 до 17:00.
Центр:
— ул. М. Лермонтова, 11, Сф. Винерь, 16A, 16/1, Спикулуй, 6, 14 — с 09:40 до 17:00.
Чеканы:
— ул. Варница, 22 — с 09:00 до 17:00.
Рышкановка:
— ул. Фечоарей, 25, Пажурий, 20, 28, 32,34, Зимбрулуй, 8, 10, 11 — с 09:20 до 16:00.
