В Омской области активизировались вирусы новой коронавирусной инфекции

Данные предоставлены на основе лабораторного мониторинга циркуляции респираторных заболеваний.

Источник: Комсомольская правда

Управление Роспотребнадзора по Омской области опубликовало данные лабораторного мониторинга циркуляции респираторных вирусов с 20 по 26 октября 2025 года. В регионе отмечено появление новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Согласно данным лабораторного мониторинга циркуляции респираторных вирусов с 20 по 26 октября в Омской области были выявлены следующие инфекционные проблемы омичей: риновирусы —27,3%, аденовирусы, метапневмовирусы и вирусы новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 18,2%, а также вирусы парагриппа и вирусы гриппа А/H3N2 — таких набралось 9,1%.

Также в ведомстве напомнили, что в регионе продолжается прививочная кампания против гриппа. Вакцинация против гриппа проводится отечественными вакцинами «Совигрипп», «Ультрикс Квадри» и «Флю — М».