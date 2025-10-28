В Омской области активизировались вирусы новой коронавирусной инфекции

Согласно данным лабораторного мониторинга циркуляции респираторных вирусов с 20 по 26 октября в Омской области были выявлены следующие инфекционные проблемы омичей: риновирусы —27,3%, аденовирусы, метапневмовирусы и вирусы новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 18,2%, а также вирусы парагриппа и вирусы гриппа А/H3N2 — таких набралось 9,1%.