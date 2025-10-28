Специалисты «Газпромнефть-СМ» представили предложения по развитию нефтеперерабатывающей отрасли

«Газпромнефть-СМ» выступила организатором VIIIНаучно-технической конференции, объединившей в Санкт-Петербурге более 120 специалистов подразделений компании и студентов ведущих вузов России. На форуме представили свыше 80 проектов, охватывающих разные области: от расширения продуктовой линейки и внедрения новых технологий до модернизации оборудования и повышения эффективности производства.
В конференции приняли участие также сотрудники Московского завода смазочных материалов, который расположен во Фрязине.
Конференция проводится ежегодно и является частью стратегии компании по развитию потенциала сотрудников. В нее также входят конкурсы профессионального мастерства «Лучший по профессии», «Ярмарка успешных практик» и другие.
— Развитие кадрового потенциала сотрудников является одной из наших приоритетных задач. Для нас действительно важно, чтобы каждый мог самореализоваться, заявить о самых смелых новаторских идеях. За восемь лет проведения конференции были реализованы десятки проектов, которые показали свою эффективность не только для компании, но и для отрасли в целом, — отметил генеральный директор компании Анатолий Скоромец.