Politico: Венгрия хочет создать альянс в ЕС, скептически относящийся к Украине

Венгрия хочет объединить усилия с Чехией и Словакией, чтобы создать скептически относящийся к Украине альянс в Евросоюзе (ЕС). Об этом сообщает Politico со ссылкой на политического директора премьер-министра Венгрии Балажа Орбана.

По его словам, премьер-министр страны Виктор Орбан надеется согласовать с лидером движения ANO («Акция недовольных граждан») Андреем Бабишем и премьер-министром Словакии Робертом Фицо позиции по Украине до саммита ЕС, который должен пройти в декабре, передает издание.

Виктор Орбан в свою очередь заявил, что Украина утратила свой суверенитет, в Европейском союзе уже обсуждается возможность раздела страны по «старой колониальной логике». По его словам, «судьба Украины находится в чужих руках».

Венгерский премьер-министр также заявил, что страна не будет участвовать в «коалиции желающих», созданной Брюсселем для военной поддержки Украины. Он добавил, что конфликт бы давно завершился, если бы европейские лидеры не вмешивались в переговоры.

США отказались поддержать заявление Украины, зачитанное в ООН, с обвинениями в адрес России в нарушении Устава Организации Объединенных Наций.

