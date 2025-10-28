По его словам, премьер-министр страны Виктор Орбан надеется согласовать с лидером движения ANO («Акция недовольных граждан») Андреем Бабишем и премьер-министром Словакии Робертом Фицо позиции по Украине до саммита ЕС, который должен пройти в декабре, передает издание.
Виктор Орбан в свою очередь заявил, что Украина утратила свой суверенитет, в Европейском союзе уже обсуждается возможность раздела страны по «старой колониальной логике». По его словам, «судьба Украины находится в чужих руках».
Венгерский премьер-министр также заявил, что страна не будет участвовать в «коалиции желающих», созданной Брюсселем для военной поддержки Украины. Он добавил, что конфликт бы давно завершился, если бы европейские лидеры не вмешивались в переговоры.
США отказались поддержать заявление Украины, зачитанное в ООН, с обвинениями в адрес России в нарушении Устава Организации Объединенных Наций.