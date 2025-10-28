Как обстоит ситуация на заправках Екатеринбурга: есть ли дефицит бензина. Фото

В Екатеринбурге и Свердловской области информационная повестка несколько дней пестрила заголовками о дефиците топлива на заправках. Корреспондент URA.RU съездил на несколько станций и проверил, есть ли бензин и сколько он стоит.
Читать далее.
В Екатеринбурге и Свердловской области информационная повестка несколько дней пестрила заголовками о дефиците топлива на заправках. Корреспондент URA.RU съездил на несколько станций и проверил, есть ли бензин и сколько он стоит.
В Екатеринбурге и Свердловской области информационная повестка несколько дней пестрила заголовками о дефиците топлива на заправках. Корреспондент URA.RU съездил на несколько станций и проверил, есть ли бензин и сколько он стоит.
Читать далее.