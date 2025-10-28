Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как обстоит ситуация на заправках Екатеринбурга: есть ли дефицит бензина. Фото

В Екатеринбурге и Свердловской области информационная повестка несколько дней пестрила заголовками о дефиците топлива на заправках. Корреспондент URA.RU съездил на несколько станций и проверил, есть ли бензин и сколько он стоит.

В Екатеринбурге и Свердловской области информационная повестка несколько дней пестрила заголовками о дефиците топлива на заправках. Корреспондент URA.RU съездил на несколько станций и проверил, есть ли бензин и сколько он стоит.

Читать далее.