В России оценили возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю: почему сейчас это невозможно

Прежде глава министерства труда и социальной защиты Антон Котяков высказался о возможности введения четырехдневной рабочей недели в России. По словам министра, сейчас несколько отраслей в России испытывает дефицит с кадрами, а именно с квалифицированными сотрудниками, поэтому ждать введения четырехдневной рабочей недели на федеральном уроне не стоит.