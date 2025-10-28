В России оценили возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю: почему сейчас это невозможно

Введение четырехдневной рабочей недели для всех категорий работников в России в настоящее время невозможно. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.
«Сокращение рабочей недели в России до четырех дней на сегодняшний день — это нереализуемая задача. Причины вполне очевидны», — уточнил он.
Эксперт пояснил, что для сохранения текущего объема валового внутреннего продукта потребовалось бы увеличить производительность труда на 20%. Альтернативным решением стало бы привлечение дополнительной рабочей силы численностью 14 миллионов человек. Сафонов отметил, что сохранить существующие объемы ВВП без повышения производительности труда невозможно без одновременного сокращения уровня заработной платы.
Профессор подчеркнул, что в условиях сохраняющегося дефицита кадров будет крайне проблематично найти достаточное количество специалистов для обеспечения нормальной работы медицинских учреждений, школ и детских садов. При этом некоторые коммерческие компании теоретически могут перейти на четырехдневную рабочую неделю без снижения оплаты труда сотрудников.
Прежде глава министерства труда и социальной защиты Антон Котяков высказался о возможности введения четырехдневной рабочей недели в России. По словам министра, сейчас несколько отраслей в России испытывает дефицит с кадрами, а именно с квалифицированными сотрудниками, поэтому ждать введения четырехдневной рабочей недели на федеральном уроне не стоит.