В Ростове в ноябре для водителей введут ограничения на дорогах

В Ростове-на-Дону на неделю закроют два моста на ремонт.

Источник: Комсомольская правда

В период с 9 по 20 ноября в Ростове-на-Дону будет ограничено движение транспорта по двум мостам. Временные неудобства для водителей связаны с проведением плановых ремонтных работ.

Как сообщает Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения, закрытие коснется моста по улице Армянской через реку Темерник, а также моста по улице Неклиновской через ручей в створе проспекта Королева.

Автомобилистам рекомендуется заранее планировать свои маршруты и выбирать альтернативные пути объезда на указанный период.

