В Ростове в ноябре для водителей введут ограничения на дорогах

В период с 9 по 20 ноября в Ростове-на-Дону будет ограничено движение транспорта по двум мостам. Временные неудобства для водителей связаны с проведением плановых ремонтных работ.
Как сообщает Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения, закрытие коснется моста по улице Армянской через реку Темерник, а также моста по улице Неклиновской через ручей в створе проспекта Королева.
Автомобилистам рекомендуется заранее планировать свои маршруты и выбирать альтернативные пути объезда на указанный период.
