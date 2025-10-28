Создана более технологичная антенная решетка для систем радиолокации

Как рассказали в вузе, важной характеристикой для антенны является ее поляризация — направление распространения электрического поля в пространстве. Поляризация бывает линейная и круговая, она зависит от конструкции антенны. Для эффективной передачи и приема сигнала поляризация передающей и приемной антенн должна совпадать или быть совместимой. Несовпадение приводит к потере сигнала. Поэтому ученые в разных странах мира ведут исследования и разработки новых принципов и конструкций антенн.