Неопознанный объект пролетел над Москвой сегодня ночью: почему NASA скрыло данные о необычном свечении

Жители Москвы 27 октября 2025 года наблюдали в небе яркую вспышку, вызвавшую многочисленные обсуждения и предположения о возможном падении метеорита. Позднее специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН отметили, что американское астрономическое агентство NASA ограничило доступ к информации о параметрах астероида 2025 US6. Предполагается, что данный астероид мог быть связан с недавней вспышкой, зафиксированной в Центральной России. Что известно о падении метеорита — в материале URA.RU.