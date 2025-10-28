Разработан способ улучшения цветопередачи камер с помощью ИИ

По информации вуза, сети Колмогорова-Арнольда (KAN) основаны на изобретении советских математиков и могут стать альтернативой для традиционных нейросетей MLP (многослойный перцептрон), широко используемых сейчас в системах компьютерного зрения и в больших языковых моделях. Разработанный подход, названный cmKAN, представили на международной конференции IEEE International Conference on Computer Vision в октябре 2025 года на Гавайях. Технологию протестировали на нескольких классах задач по обработке цветных изображений. Результаты тестирования показали, что разработка в среднем на 37,3% превосходит методы улучшения цветопередачи, применяемые мировыми производителями смартфонов и цифровых камер.