Омского подрядчика через суд заставили рекультивировать карьер

Глубокий и длинный овраг строители оставили в Седельниковском районе.

Источник: Комсомольская правда

Строительную компанию «Арт Ремстрой» через суд обязали навести после себя порядок в Седельниковском районе. После строительства там дороги подрядчик оставил глубокий и длинный овраг.

Иск о рекультивации карьера площадью 1 332 кв. метра к «Арт Ремстрою» подала природоохранная прокуратура. Как указано в иске, действия подрядчика, забросившего карьер, создали условия для незаконной добычи недр и невозможность использования участка для сельхознужд.

Седельниковский районный суд требования прокуратуры удовлетворил. Исполнение судебного решения находится на контроле.