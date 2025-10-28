Омского подрядчика через суд заставили рекультивировать карьер

Строительную компанию «Арт Ремстрой» через суд обязали навести после себя порядок в Седельниковском районе. После строительства там дороги подрядчик оставил глубокий и длинный овраг.
Иск о рекультивации карьера площадью 1 332 кв. метра к «Арт Ремстрою» подала природоохранная прокуратура. Как указано в иске, действия подрядчика, забросившего карьер, создали условия для незаконной добычи недр и невозможность использования участка для сельхознужд.
Седельниковский районный суд требования прокуратуры удовлетворил. Исполнение судебного решения находится на контроле.