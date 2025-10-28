Ричмонд
Экс-полицейский из ЯНАО обвиняется в служебном подлоге

Бывший полицейский из Тазовского района ЯНАО предстанет перед судом за служебный подлог. Фигуранта обвиняют по ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог по иной личной заинтересованности). Об этом сообщили в СУ СК России по Ямалу.

