В Башкирии «тайные пациенты» проверят работу поликлиник

В Башкирии качество работы поликлиник проверят «тайные пациенты». Запуск масштабного исследования анонсировал министр здравоохранения Айрат Рахматуллин.

Источник: Башинформ

Он пояснил, что это позволит минздраву проследить путь каждого пациента, выявить проблемы и разработать индивидуальные решения для каждой медорганизации.

Айрат Рахматуллин отметил, что очереди в поликлиниках остаются одним из основных факторов, влияющих на опыт пациентов. В Башкирии уже внедрили ряд мер, чтобы решить проблему долгих ожиданий у кабинета врача.

В частности, ввели стандарт сестринского поста для грамотного распределения потоков пациентов, работает практика предварительной записи и актуализация расписания специалистов. Также пациентов накануне приема обзванивает робот, который напоминает о предстоящем визите к доктору и просит отменить, если прием уже не актуален. В республике повышают квалификацию администраторов на входе в поликлинику. Был введен пилотный проект видеоаналитики в регистратуре и холле, который на 57% сократил количество инцидентов в процессе обслуживания.

Ранее «Башинформ» публиковал график закрытия роддомов Башкирии на 2026 год.