В Башкирии «тайные пациенты» проверят работу поликлиник

В частности, ввели стандарт сестринского поста для грамотного распределения потоков пациентов, работает практика предварительной записи и актуализация расписания специалистов. Также пациентов накануне приема обзванивает робот, который напоминает о предстоящем визите к доктору и просит отменить, если прием уже не актуален. В республике повышают квалификацию администраторов на входе в поликлинику. Был введен пилотный проект видеоаналитики в регистратуре и холле, который на 57% сократил количество инцидентов в процессе обслуживания.