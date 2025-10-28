Хоккеист Малкин установил рекорд НХЛ XXI века и превзошел Овечкина

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин установил рекорд Национальной хоккейной лиги XXI века после победы своей команды над «Сент-Луис Блюз» со счётом 6:3.
В матче Малкин забросил шайбу и сделал результативную передачу, набрав 16 очков (3 гола и 13 передач) в десяти играх текущего сезона. Этот показатель стал вторым в истории НХЛ среди игроков 39 лет и старше — больше набирал только легендарный Горди Хоу, опередивший Малкина всего на одно очко.
Таким образом, Малкин стал первым хоккеистом XXI века, которому удалось достичь такого результата, обойдя по показателю капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, владевшего рекордом ранее.
Контракт Малкина с «Питтсбургом» действует до конца сезона 2025/26. Он выступает за клуб с 2006 года, за исключением сезона 2012/13, когда играл за магнитогорский «Металлург».
В ноябре 2024 года «Питтсбург» провёл церемонию в честь 500-го гола Малкина в НХЛ. В составе сборной России форвард дважды становился чемпионом мира — в 2012 и 2014 годах — и трижды играл на Олимпийских играх (2006, 2010, 2014).
