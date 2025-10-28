Хоккеист Малкин установил рекорд НХЛ XXI века и превзошел Овечкина

В матче Малкин забросил шайбу и сделал результативную передачу, набрав 16 очков (3 гола и 13 передач) в десяти играх текущего сезона. Этот показатель стал вторым в истории НХЛ среди игроков 39 лет и старше — больше набирал только легендарный Горди Хоу, опередивший Малкина всего на одно очко.