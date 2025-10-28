Профессор Виноградов: Зарплаты и выплаты по больничным вырастут с 1 января

С 1 января следующего года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) повысится до 27 093 рублей. После этого у россиян также произойдет рост заработных плат и ряда социальных выплат, в том числе больничных. Об этом заявил профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.