Профессор Виноградов: Зарплаты и выплаты по больничным вырастут с 1 января

С 1 января следующего года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) повысится до 27 093 рублей. После этого у россиян также произойдет рост заработных плат и ряда социальных выплат, в том числе больничных. Об этом заявил профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
— Работодатели обязаны пересмотреть условия оплаты труда, чтобы они соответствовали новому федеральному минимуму. В противном случае это будет считаться нарушением трудового законодательства, — отметил Виноградов.
Он добавил, что минимальный размер среднедневного заработка составит 890,73 рубля, однако итоговая сумма зависит от количества дней в конкретном месяце, передает «Прайм».
Стало известно, что средний размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в России к 2026 году может превысить 27 тысяч рублей.
Обеспечить себе финансовую безопасность после ухода на пенсию — значит решить одну из главных жизненных задач. «Вечерняя Москва» разобралась в нюансах программы долгосрочных сбережений.
Также в России предложили усовершенствовать прогрессивную систему доплат к пенсиям, чтобы выплаты начислялись по достижении определенного возраста. Сейчас дополнительные выплаты назначаются пенсионерам, достигшим 80 лет.