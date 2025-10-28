Ричмонд
+11°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Набиуллина: Цикл снижения ключевой ставки ЦБ РФ захватит весь следующий год

Цикл снижения ключевой ставки Центробанка России захватит весь следующий год. Об этом во вторник, 28 октября, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Цикл снижения ключевой ставки Центробанка России захватит весь следующий год. Об этом во вторник, 28 октября, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

— С июня мы вошли в цикл снижения ключевой ставки, за четыре месяца мы ее снизили на 4,5 п. п., по нашему прогнозу цикл снижения ключевой ставки захватит весь следующий год, — сказала Набиуллина, трансляция ее выступления велась на сайте Государственной думы.

Она добавила, что важно быстрее завершить период высокого роста цен, но при этом не переохладить экономику.

Глава ЦБ прогнозирует, что инфляция опустится к целевому уровню в четыре процента во второй половине следующего года.

24 октября Центробанк снизил ключевую ставку с 17 до 16,5 процентов годовых. «Вечерняя Москва» разбиралась с экспертами, почему регулятор пошел на этот шаг в четвертый раз подряд и как это может отразиться на обычных потребителях.

Эльвира Набиуллина при этом заявила, что резкое понижение ключевой ставки до 12 процентов годовых приведет к сильному росту цен. Также люди потеряют интерес к накоплениям и начнут тратить свои деньги, что также приведет к увеличению цен.

Узнать больше по теме
Эльвира Набиуллина: биография главы Центробанка России и санитара финансовой системы
Она поступила на экономический факультет наугад, не понимая, что такое экономика. За десятки лет в профессии Эльвира Набиуллина добилась высот: ей довелось поработать и профильным министром, и в банках. Собрали главное из биографии председателя Центрального банка России, влияющего на жизнь целой страны.
Читать дальше