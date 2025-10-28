Набиуллина: Цикл снижения ключевой ставки ЦБ РФ захватит весь следующий год

24 октября Центробанк снизил ключевую ставку с 17 до 16,5 процентов годовых. «Вечерняя Москва» разбиралась с экспертами, почему регулятор пошел на этот шаг в четвертый раз подряд и как это может отразиться на обычных потребителях.