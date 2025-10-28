Набиуллина: Цикл снижения ключевой ставки ЦБ РФ захватит весь следующий год

Цикл снижения ключевой ставки Центробанка России захватит весь следующий год. Об этом во вторник, 28 октября, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
— С июня мы вошли в цикл снижения ключевой ставки, за четыре месяца мы ее снизили на 4,5 п. п., по нашему прогнозу цикл снижения ключевой ставки захватит весь следующий год, — сказала Набиуллина, трансляция ее выступления велась на сайте Государственной думы.
Она добавила, что важно быстрее завершить период высокого роста цен, но при этом не переохладить экономику.
Глава ЦБ прогнозирует, что инфляция опустится к целевому уровню в четыре процента во второй половине следующего года.
24 октября Центробанк снизил ключевую ставку с 17 до 16,5 процентов годовых. «Вечерняя Москва» разбиралась с экспертами, почему регулятор пошел на этот шаг в четвертый раз подряд и как это может отразиться на обычных потребителях.
Эльвира Набиуллина при этом заявила, что резкое понижение ключевой ставки до 12 процентов годовых приведет к сильному росту цен. Также люди потеряют интерес к накоплениям и начнут тратить свои деньги, что также приведет к увеличению цен.