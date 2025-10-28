В Алма-Ате предотвратили теракт, который планировали пять иностранцев

Сотрудниками Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана предотвращен теракт в Алма-Ате, который планировали пять иностранцев. Об этом сообщили в пресс-службе КНБ Казахстана.
«Комитетом национальной безопасности в Алматы в сентябре 2025 года на стадии приготовления предотвращен теракт, планировавшийся пятью иностранными гражданами. Все они арестованы, ведется следствие», — говорится в публикации.
Напомним, в марте этого года в Казахстане правоохранительные органы за три дня обнаружили свыше 30 схронов оружия и боеприпасов. Из незаконного оборота удалось изъять 360 единиц оружия, 12 гранат и три тысячи патронов.
А несколько дней назад в в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области был найден беспилотник неизвестного происхождения. Который позже взорвался. В результате инцидента никто не пострадал.