Axios: Трамп утаил подробности своего повторного когнитивного теста

Президент США Дональд Трамп сообщил, что прошел еще один когнитивный тест во время своей недавней поездки в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида.
«Это действительно сложно, я думаю, это в некотором роде тесты на профпригодность. Но это когнитивные тесты», — сказал американский лидер.
При этом, по данным Axios, Трамп не рассказал конкретных подробностей о результатах теста.
Ранее глава Белого дома сообщал, что получил «высший балл» по когнитивному тесту, когда ранее посещал Уолтера Рида полгода назад.
«Один из врачей сказал, что он почти никогда не видел отличных результатов. У меня был отличный результат. У меня был самый высокий балл. И это меня обрадовало», — рассказал он тогда о своем тесте.
В апреле врач американского лидера Шон Барбарелла уточнил, что когнитивные функции Трампа оценили с помощью монреальского когнитивного теста, используемого для выявления когнитивных нарушений. По его словам, Трамп набрал 30 баллов на отлично.
Напомним, Трамп заявил, что прохождение когнитивного теста должно стать обязательным для политиков, чтобы исключить неспособных к выполнению своих обязанностей.