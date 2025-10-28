Ричмонд
Специалисты изучили синих собак, обитающих возле Чернобыльской АЭС

Представители благотворительной организации обнаружили трех полностью синих собак.

Представители благотворительной организации «Собаки Чернобыля», которая занимается стерилизацией животных, обнаружили в окрестностях местной АЭС трех полностью синих собак, материал из The Sun перевел aif.ru.

«Сейчас мы на месте отлавливаем собак для стерилизации и наткнулись на трёх собак полностью синего окраса. Мы не совсем понимаем, что происходит», — заявили в организации.

Однако, по словам ветеринаров, окрас шерсти животных не связан с радиацией.

«Скорее всего, они вляпались в какую-то химию. Животные выглядят очень активными и здоровыми», — объяснили эксперты.

Еще в 2023 году учёные из Университета Южной Каролины и Национального института исследования генома человека проанализировали ДНК 302 одичавших собак, живущих в зоне отчуждения и за её пределами.

Они обнаружили значительные генетические различия по сравнению с собаками, живущими всего в 10 милях (16 км) от них. Например, животные, обитающие близ АЭС, обладали поразительной выносливостью.

Это позволило предположить, что эти собаки смогли эволюционировать быстрее.

Ранее в Китае поймали окуня размером со свинью.