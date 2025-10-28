Ричмонд
Китай собирается завершить создание «искусственного солнца» к 2027 году

Установка, разработанная Институтом физики плазмы Китайской академии наук, может стать первой в мире, которая будет генерировать электроэнергию.

Источник: Аргументы и факты

Китай планирует завершить строительство экспериментального термоядерного реактора BEST, также известного как «искусственное солнце», к 2027 году, сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

По словам Мао Нин, завершение строительства сверхпроводящего токамака с горячей плазмой запланировано на конец 2027 года. Установка, разработанная Институтом физики плазмы Китайской академии наук, потенциально может стать первой в мире, способной производить электроэнергию. Строительство реактора ведется в городе Хэфэй провинции Аньхой.

Вес установки превышает 400 тонн, и она функционирует по принципу гигантского термоса. Сверхпроводящие магниты внутри охлаждаются до температуры −269°C, удерживая плазму, состоящую из дейтерия и трития.

Проект BEST не первый китайский термоядерный реактор, получивший название «искусственное солнце». Ранее это имя носил токамак EAST, который в начале 2025 года установил мировой рекорд, удерживая плазму в течение 1066 секунд.