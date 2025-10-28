«Сбрось геолокацию»: мошенники начали шантажировать школьников через боты для знакомств

В МВД предупредили россиян о новой мошеннической схеме, которая активно используется против школьников. Официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем Telegram-канале сообщила, что все больше подростков сталкиваются с обманом через различные сервисы знакомств.
Схема начинается с безобидной просьбы поделиться геолокацией. Злоумышленники объясняют эту просьбу необходимостью планирования будущей личной встречи. Однако сразу после отправки координат на телефон подростка поступает видеофайл, в котором человек в украинской военной форме сообщает о планируемом ракетном ударе по переданной геометке.
Затем ситуация развивается по стандартному для мошенников сценарию: следует звонок от человека, представляющегося сотрудником российских спецслужб. Лже-сотрудник угрожает уголовной ответственностью за передачу геопозиции, квалифицируя это как помощь Вооруженным силам Украины в подготовке теракта. Под этим предлогом псевдо-сотрудник требует снимать на видео банковские приложения родителей, искать дома ценности и передавать их курьеру — начинается обычная работа кол-центров.
Волк обратилась к подросткам с предупреждением о том, что виртуальные знакомства могут быть небезопасными, и под маской нового друга может скрываться участник преступной схемы. Представитель МВД призвала блокировать таких собеседников и предупреждать об опасности знакомых.
Недавно в МВД раскрыли тревожные признаки влияния мошенников на детей. Уточняется, что появление у ребёнка новой дорогой техники или вещей, наличие чужих банковских карт и высказывания в защиту преступной деятельности могут указывать на то, что на него влияет мошенник.