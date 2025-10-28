В подмосковной деревне Кабаново начался ремонт школы

Специалисты уже приступили к демонтажу внутренних конструкций — перегородок, инженерных сетей и деревянных полов, а также кровельного покрытия. Во время работ в здании площадью 1785 кв. м обновят фасад и входную группу, проведут отделку помещений, заменят инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, окна и двери, обновят полы и потолки. Ремонт планируют завершить к 1 сентября 2026 года.