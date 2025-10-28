В подмосковной деревне Кабаново начался ремонт школы

Капитальный ремонт школы № 10 начался в деревне Кабаново в Московской области при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Подмосковья.
Специалисты уже приступили к демонтажу внутренних конструкций — перегородок, инженерных сетей и деревянных полов, а также кровельного покрытия. Во время работ в здании площадью 1785 кв. м обновят фасад и входную группу, проведут отделку помещений, заменят инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, окна и двери, обновят полы и потолки. Ремонт планируют завершить к 1 сентября 2026 года.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.