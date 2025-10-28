«Давайте к нам!»: глава региона позвал жителей Литвы и Латвии в Омск на ПМЖ

«Обращаюсь ко всем жителям Прибалтики вне зависимости от национальности — если вы устали от бесчеловечных приемов своих политиков, угождающих западу, если вы любите Россию и разделяете наши российские традиционные ценности — добро пожаловать в Омск! Ждем и примем всех, кто устал выживать, кто хочет быть счастливым и свободным!», — говорится в сообщении официального телеграм-канала Виталия Хоценко.