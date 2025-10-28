«Давайте к нам!»: глава региона позвал жителей Литвы и Латвии в Омск на ПМЖ

Губернатор Омской области пригласил жителей прибалтийских стран на постоянное место жительства в город Омск. Пообещав принять всех желающих, глава региона не уточнил на каких условиях будут приняты мигранты.
В своем телеграм-канале Виталий Хоценко опубликовал глубоким вечером 27 октября любопытное воззвание. Стимулом для публикации, как утверждает губернатор, стали две новости: о возможном запрете в Латвия говорить по-русски в государственных учреждениях, и желании правительства Литвы транзит в Калининград. На основании этой информации глава региона сделал любопытное заявление.
«Обращаюсь ко всем жителям Прибалтики вне зависимости от национальности — если вы устали от бесчеловечных приемов своих политиков, угождающих западу, если вы любите Россию и разделяете наши российские традиционные ценности — добро пожаловать в Омск! Ждем и примем всех, кто устал выживать, кто хочет быть счастливым и свободным!», — говорится в сообщении официального телеграм-канала Виталия Хоценко.
Интересно, что в великодушном приглашении Виталия Павловича не уточнялось: на каких условиях будут приняты в Омске жители указанных стран, желающие поменять родину.