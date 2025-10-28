Ричмонд
В испанском аэропорту начался хаос из-за неизвестных беспилотников

Дроны обнаружены в аэропорту Аликанте-Эльче.

Неизвестные беспилотные летательные аппараты обнаружены над аэропортом Аликанте-Эльче в Испании, из-за чего в авиагавани начался хаос, материал из The Sun перевел aif.ru.

«Девять самолётов были перенаправлены после получения информации о подозрительных дронах. В настоящее время самолётам запрещено вылетать или прибывать в аэропорт», — говорится в материале.

Местные авиационные власти подтвердили, что что рейсы из Лондона, Манчестера, Ньюкасла, Дарема и Франкфурта были перенаправлены в Валенсию, Мурсию и Пальма-де-Майорку.

Уточняется, что полиция начала расследование инцидента.

Ранее аэропорт Майорки закрывали из-за таинственных БПЛА в небе.

