В испанском аэропорту начался хаос из-за неизвестных беспилотников

Неизвестные беспилотные летательные аппараты обнаружены над аэропортом Аликанте-Эльче в Испании, из-за чего в авиагавани начался хаос, материал из The Sun перевел aif.ru.
«Девять самолётов были перенаправлены после получения информации о подозрительных дронах. В настоящее время самолётам запрещено вылетать или прибывать в аэропорт», — говорится в материале.
Местные авиационные власти подтвердили, что что рейсы из Лондона, Манчестера, Ньюкасла, Дарема и Франкфурта были перенаправлены в Валенсию, Мурсию и Пальма-де-Майорку.
Уточняется, что полиция начала расследование инцидента.
Ранее аэропорт Майорки закрывали из-за таинственных БПЛА в небе.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше