Мошенники приглашают жителей Иркутска на праздник от имени администрации. Некоторым поступают звонки от неизвестных, которые представляются сотрудниками администрации.
— Цель звонков — пригласить на несуществующий праздник, который якобы пройдет 4 ноября по адресу: улица Ленина, 14, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе городской администрации.
Также телефонные аферисты сообщают населению о выдаче продуктовых наборов и денежных пособий в честь Дня народного единства. А после оповещения просят также продиктовать паспортные данные. Власти предупреждают, что они не запрашивают такую информацию и не звонят лично жителям.
