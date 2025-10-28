Мошенники приглашают жителей Иркутска на праздник от имени администрации

Также телефонные аферисты сообщают населению о выдаче продуктовых наборов и денежных пособий в честь Дня народного единства. А после оповещения просят также продиктовать паспортные данные. Власти предупреждают, что они не запрашивают такую информацию и не звонят лично жителям.