Ричмонд
+11°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники приглашают жителей Иркутска на праздник от имени администрации

Неизвестные сообщают населению о выдаче продуктовых наборов и денежных пособий.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Мошенники приглашают жителей Иркутска на праздник от имени администрации. Некоторым поступают звонки от неизвестных, которые представляются сотрудниками администрации.

— Цель звонков — пригласить на несуществующий праздник, который якобы пройдет 4 ноября по адресу: улица Ленина, 14, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе городской администрации.

Также телефонные аферисты сообщают населению о выдаче продуктовых наборов и денежных пособий в честь Дня народного единства. А после оповещения просят также продиктовать паспортные данные. Власти предупреждают, что они не запрашивают такую информацию и не звонят лично жителям.

Ранее КП-Иркутск рассказала что в Тулуне ребенку, пострадавшему от укуса собаки, выплатят компенсацию.