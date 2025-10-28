В Хабаровске усилили контроль за уборкой снега по поручению мэра

Городские власти поручили управляющим компаниям оперативно очищать придомовые территории и обеспечивать безопасный проход для жителей, сообщил мэр города Сергей Кравчук в своём Telegram-канале.
Как отметил градоначальник, 14 управляющих компаний располагают собственной специализированной техникой для расчистки дворов и подъездных путей. Остальные организации заключили договоры с подрядными структурами, чтобы привлечь дополнительную технику и рабочий персонал.
Для вывоза снега определены два специализированных полигона: на улице Павла Морозова, 30А, и в районе завода «Балтика». Работа по транспортировке и утилизации снежных масс будет вестись круглосуточно.
«Очистка подходов к домам — первостепенная задача», — подчеркнул Сергей Кравчук.