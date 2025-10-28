Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске усилили контроль за уборкой снега по поручению мэра

В Хабаровске усилен контроль за уборкой снега после обильного снегопада.

Источник: Соцсети

Городские власти поручили управляющим компаниям оперативно очищать придомовые территории и обеспечивать безопасный проход для жителей, сообщил мэр города Сергей Кравчук в своём Telegram-канале.

Как отметил градоначальник, 14 управляющих компаний располагают собственной специализированной техникой для расчистки дворов и подъездных путей. Остальные организации заключили договоры с подрядными структурами, чтобы привлечь дополнительную технику и рабочий персонал.

Для вывоза снега определены два специализированных полигона: на улице Павла Морозова, 30А, и в районе завода «Балтика». Работа по транспортировке и утилизации снежных масс будет вестись круглосуточно.

«Очистка подходов к домам — первостепенная задача», — подчеркнул Сергей Кравчук.