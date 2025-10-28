Мир ждут разрушительные последствия: человечество не выполнило цели по климату

В обозримом будущем весь мир столкнется с разрушительными последствиями из-за потепления. Человечество не смогло достичь поставленных целей и остановить повышение средней температуры на 1,5°C. Об этом сообщает газета The Guardian.
Как отмечает издание, тревогу забили даже в ООН. Генсек организации Антониу Гутерриш заявил, что для остановки глобального потепления нужно было сокращать число выбросов в атмосферу. Причем сразу во всех странах. Однако сделать этого так и не удалось, из-за чего мир теперь ждут разрушительные последствия. Особенно критичной ситуация может стать в Амазонии, Арктике и океанах.
«Правда в том, что нам не удалось избежать превышения 1,5°C в ближайшие несколько лет. И превышение 1,5°C имеет разрушительные последствия. Некоторые из этих разрушительных последствий — переломные моменты, будь то в Амазонии, Гренландии, западной Антарктиде или на коралловых рифах», — сказал Гутерриш.
Немногим ранее о климатических изменениях высказался климатолог Александр Чернокульский. Он подчеркнул, что глобальное потепление отразится, в первую очередь, на ледниках. Поскольку они перейдут в состояние очень быстрого таяния. И в нынешней ситуации процесс практически необратим.