Мир ждут разрушительные последствия: человечество не выполнило цели по климату

Как отмечает издание, тревогу забили даже в ООН. Генсек организации Антониу Гутерриш заявил, что для остановки глобального потепления нужно было сокращать число выбросов в атмосферу. Причем сразу во всех странах. Однако сделать этого так и не удалось, из-за чего мир теперь ждут разрушительные последствия. Особенно критичной ситуация может стать в Амазонии, Арктике и океанах.