Ричмонд
+11°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мир ждут разрушительные последствия: человечество не выполнило цели по климату

Guardian: мир ждут разрушительные последствия из-за глобального потепления.

Источник: Комсомольская правда

В обозримом будущем весь мир столкнется с разрушительными последствиями из-за потепления. Человечество не смогло достичь поставленных целей и остановить повышение средней температуры на 1,5°C. Об этом сообщает газета The Guardian.

Как отмечает издание, тревогу забили даже в ООН. Генсек организации Антониу Гутерриш заявил, что для остановки глобального потепления нужно было сокращать число выбросов в атмосферу. Причем сразу во всех странах. Однако сделать этого так и не удалось, из-за чего мир теперь ждут разрушительные последствия. Особенно критичной ситуация может стать в Амазонии, Арктике и океанах.

«Правда в том, что нам не удалось избежать превышения 1,5°C в ближайшие несколько лет. И превышение 1,5°C имеет разрушительные последствия. Некоторые из этих разрушительных последствий — переломные моменты, будь то в Амазонии, Гренландии, западной Антарктиде или на коралловых рифах», — сказал Гутерриш.

Немногим ранее о климатических изменениях высказался климатолог Александр Чернокульский. Он подчеркнул, что глобальное потепление отразится, в первую очередь, на ледниках. Поскольку они перейдут в состояние очень быстрого таяния. И в нынешней ситуации процесс практически необратим.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше