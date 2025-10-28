В Волгограде выявили поддельный приказ комитета образования

Представители областного комитета образования быстро отреагировали на распространение фальшивки. Они официально подтвердили, что приказ с таким содержанием не издавался. Документ под номером 98 действительно существует, но он посвящен совершенно другим вопросам и не имеет никакого отношения к конкурсам или мероприятиям, о которых идет речь в фейковом сообщении.