В Волгограде выявили поддельный приказ комитета образования

В Волгограде обнаружили фейковый приказ областного комитета образования, который активно распространяется в социальных сетях и мессенджерах. Документ, якобы анонсирующий конкурс сочинений для школьников, на самом деле является подделкой и содержит ложную информацию, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на телеграм-канал «Война с фейками».
Согласно фейковому приказу под номером 98, школьникам Волгоградской области предлагалось принять участие в конкурсе сочинений на тему «Как моя семья платит налоги». Самым привлекательным элементом подделки было обещание необычного приза: победитель конкурса мог бы получить приглашение на личную встречу с Председателем Банка России.
Представители областного комитета образования быстро отреагировали на распространение фальшивки. Они официально подтвердили, что приказ с таким содержанием не издавался. Документ под номером 98 действительно существует, но он посвящен совершенно другим вопросам и не имеет никакого отношения к конкурсам или мероприятиям, о которых идет речь в фейковом сообщении.
Отмечается, что многие администраторы местных пабликов и каналов проявили бдительность, не поддавшись на провокацию и не стали распространять недостоверную информацию. Это помогло ограничить охват.
Подобные фейковые документы часто используются мошенниками для различных целей, включая сбор персональных данных или распространение дезинформации.