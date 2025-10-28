Запасайтесь пока не отключили: Жители Кишинева останутся без воды — рассказываем, кому не повезло

Поставщик сообщает о проведении 28 октября запланированных работ, в связи с чем ряд потребителей останется без воды.
Так, с 09:00 до 17:00 воды не будет в Кишинёве по адресам:
— ул. Яловень, шос. Хынчешть, 142−244, 151−171, Сф. Винерь, Валя Рэдиулуй, М. Лермонтова, Меридианулуй, И. Некулче, Татарбунар, Рогулень, Зодиак, Фечоарей, Каприкорн, Мичурин, Виеру, Ковтун, Сперанцей, Пр. Дидык, Вылчеле, Чишмеле.
С 09:00 до 15:00: ул. Миорица, 5/3, 5/4, 5/5, Д. Виилор 39, В. Докучаева, 2/4.
В этот же промежуток отключения возможны в Дурлештах:
— ул. Н. Димо, М. П. Мовилэ, пер. 1, 2 П. Мовилэ, Кавказ, Виилор, Донич, Извоарелор, М-т Дософтей, Фэцарилор, Бисеричий, ул. и пер. Плопилор, Г. Музическу, И. Крянгэ, А. Пэунеску, Сф. Андрей, Д. Кантемира, А. Лэпушняну, С. Герман, Г. Уреке, А. Орлова, И. Солтыс, Шт. Чобану, Рэзешилор, Картуша, П. Рареш, В. Лупу, М-т Г. Гросу, М. Одатюк.
