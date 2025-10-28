Кондратьев сказал, откуда в сторону Москвы летели перехваченные ПВО дроны

Беспилотники, летевшие в сторону Москвы и перехваченные ПВО, могли запустить с территории Украины. Об этом aif.ru заявил основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
«Следственные органы говорят о том, что, возможно, эти беспилотные комплексы запускались с территории Украины или, возможно, с территории России. Третий сценарий — после того, как часть БПЛА вылетела с территории Украины и все были сконцентрированы на ожидании их подлета, другая часть дронов могла взлететь с нашей территории», — сказал Кондратьев.
Эксперт отмечал, что для подобных атак могут применяться различные БПЛА, в том числе «Бобер», который способен пролететь порядка 1 тыс. км.
В ночь на 27 октября в сторону Москвы было запущено около 30 беспилотников, однако атака была отражена системами ПВО.
В ночь на 28 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении трех БПЛА — два из них были сбиты около 22:30 мск вечером 27 октября, еще один — около 05:45 мск утром 28 октября.