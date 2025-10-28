Ричмонд
+11°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кондратьев сказал, откуда в сторону Москвы летели перехваченные ПВО дроны

В ночь на 28 октября было уничтожено три БПЛА, летевших в сторону столицы.

Источник: Аргументы и факты

Беспилотники, летевшие в сторону Москвы и перехваченные ПВО, могли запустить с территории Украины. Об этом aif.ru заявил основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

«Следственные органы говорят о том, что, возможно, эти беспилотные комплексы запускались с территории Украины или, возможно, с территории России. Третий сценарий — после того, как часть БПЛА вылетела с территории Украины и все были сконцентрированы на ожидании их подлета, другая часть дронов могла взлететь с нашей территории», — сказал Кондратьев.

Эксперт отмечал, что для подобных атак могут применяться различные БПЛА, в том числе «Бобер», который способен пролететь порядка 1 тыс. км.

В ночь на 27 октября в сторону Москвы было запущено около 30 беспилотников, однако атака была отражена системами ПВО.

В ночь на 28 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении трех БПЛА — два из них были сбиты около 22:30 мск вечером 27 октября, еще один — около 05:45 мск утром 28 октября.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше