В городе Харабали в Астраханской области откроют спорткомплекс

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОКа) завершается в городе Харабали Астраханской области, сообщили в администрации Харабалинского района. Создание новых пространств для занятий спортом — одна из задач госпрограммы «Спорт России».
В ФОКе оборудуют просторный спортивный и тренажерный залы, зону общей физической подготовки, удобные раздевалки, современные душевые, санитарные узлы, медицинский кабинет и уютную комнату отдыха. Завершить работы должны в ноябре этого года.
«Спорт — это не просто увлечение, а жизненная необходимость. Здоровый и спортивный человек — это норма современного общества. Спорт воспитывает волю, настойчивость и важные качества. Строительство ФОКа в нашем районе — значимый шаг для развития всех харабалинцев», — отметила председатель комитета по делам культуры, молодежи и спорта районной администрации Наталья Телегина.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.