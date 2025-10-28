В городе Харабали в Астраханской области откроют спорткомплекс

«Спорт — это не просто увлечение, а жизненная необходимость. Здоровый и спортивный человек — это норма современного общества. Спорт воспитывает волю, настойчивость и важные качества. Строительство ФОКа в нашем районе — значимый шаг для развития всех харабалинцев», — отметила председатель комитета по делам культуры, молодежи и спорта районной администрации Наталья Телегина.