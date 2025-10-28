Ричмонд
+11°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что прошел МРТ и получил идеальные результаты

Лидер США не уточнил причину прохождения обследования.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп сообщил, что прошел магнитно-резонансную томографию (МРТ), и результаты оказались отличными. Об этом сообщает NBC.

«Да, я сделал МРТ. И результаты были идеальными», — заявил американский лидер.

Обследование было проведено в начале октября во время визита в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида. Трамп отказался уточнить причину прохождения МРТ, предложив журналистам обратиться к врачам, которые считают его результаты «одними из лучших, что они когда-либо видели».

Ранее терапевт Трампа Шон Барбабелла заявила, что президент США обладает крепким здоровьем, а его «жизненные показатели находятся на высоком уровне».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше