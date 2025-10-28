Трамп заявил, что прошел МРТ и получил идеальные результаты

Президент США Дональд Трамп сообщил, что прошел магнитно-резонансную томографию (МРТ), и результаты оказались отличными. Об этом сообщает NBC.
«Да, я сделал МРТ. И результаты были идеальными», — заявил американский лидер.
Обследование было проведено в начале октября во время визита в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида. Трамп отказался уточнить причину прохождения МРТ, предложив журналистам обратиться к врачам, которые считают его результаты «одними из лучших, что они когда-либо видели».
Ранее терапевт Трампа Шон Барбабелла заявила, что президент США обладает крепким здоровьем, а его «жизненные показатели находятся на высоком уровне».
