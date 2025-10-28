В Алма-Ате в сентябре предотвратили теракт, планировавшийся пятью иностранцами

— За тот же период по материалам КНБ 6 человек осуждены к лишению свободы на различные сроки за совершение террористических и экстремистских преступлений. Всего с начала года за такие преступления привлечено к уголовной ответственности 89 человек, из них шесть иностранцев, — говорится на сайте ведомства.