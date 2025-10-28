Ричмонд
В Алма-Ате в сентябре предотвратили теракт, планировавшийся пятью иностранцами

В Алма-Ате в сентябре этого года силовики предотвратили теракт. Его планировали пять иностранных граждан. Об этом во вторник, 28 октября, сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.

Уточняется, что все подозреваемые были арестованы. Расследование продолжается.

— За тот же период по материалам КНБ 6 человек осуждены к лишению свободы на различные сроки за совершение террористических и экстремистских преступлений. Всего с начала года за такие преступления привлечено к уголовной ответственности 89 человек, из них шесть иностранцев, — говорится на сайте ведомства.

23 октября появилась информация, что автор тру-крайм-фильмов, видеоблогер и криминолог планировала теракт в Санкт-Петербурге. Девушка хотела с помощью коктейлей Молотова поджечь здание полиции. Сотрудники правоохранительных органов возбдили уголовное дело.

ФСБ задержала в Ставропольском крае мужчину, готовившего теракт в здании администрации Георгиевского муниципального округа. Во время обысков у мужчины изъяли прекурсоры, необходимые для сборки взрывного устройства.