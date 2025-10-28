AP: Американец установил рекорд, прожив 271 день с пересаженной свиной почкой

67-летний Тим Эндрюс из Нью-Гэмпшира установил рекорд, прожив 271 день с пересаженной свиной почкой. Однако после этого был вынужден возобновить диализ. И все же его опыт помог другим желающим провести себе трансплантацию. О этом со ссылкой на врачей сообщает Associated Press.