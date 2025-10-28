AP: Американец установил рекорд, прожив 271 день с пересаженной свиной почкой

67-летний Тим Эндрюс из Нью-Гэмпшира установил рекорд, прожив 271 день с пересаженной свиной почкой. Однако после этого был вынужден возобновить диализ. И все же его опыт помог другим желающим провести себе трансплантацию. О этом со ссылкой на врачей сообщает Associated Press.
Почку Эндрюсу удалили в прошлом году, поскольку его орган функционировал все хуже и хуже. Команда трансплантологов назвала своего добровольца «самоотверженным пионером медицины и источником вдохновения» для пациентов с почечной недостаточностью.
Ученые отмечают, что история Тима Эндрюса дала много материала для изучения и анализа, поскольку предыдущие попытки пересадки органов животных (два сердца и двух почек) оказались весьма недолгими.
