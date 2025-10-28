Ричмонд
+11°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

AP: Американец установил рекорд, прожив 271 день с пересаженной свиной почкой

Американец перешел на диализ, прожив 271 день со свиной почкой.

Источник: Комсомольская правда

67-летний Тим Эндрюс из Нью-Гэмпшира установил рекорд, прожив 271 день с пересаженной свиной почкой. Однако после этого был вынужден возобновить диализ. И все же его опыт помог другим желающим провести себе трансплантацию. О этом со ссылкой на врачей сообщает Associated Press.

Почку Эндрюсу удалили в прошлом году, поскольку его орган функционировал все хуже и хуже. Команда трансплантологов назвала своего добровольца «самоотверженным пионером медицины и источником вдохновения» для пациентов с почечной недостаточностью.

Ученые отмечают, что история Тима Эндрюса дала много материала для изучения и анализа, поскольку предыдущие попытки пересадки органов животных (два сердца и двух почек) оказались весьма недолгими.

Ранее сайт KP.RU объяснил, поможет ли пересадка органов радикальному продлению жизни людей, могут ли трансгенные животные стать донорами для человека и каким образом российские врачи делают трансплантации органов, несовместимых по группе крови.