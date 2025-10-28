В Рязанской области запустили онлайн-сервис для будущих матерей

Онлайн-сервис для будущих матерей «Скажи жизни “Да”» запустили в Рязанской области, сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения. Поддержка семей с детьми и увеличение рождаемости — основные цели нацпроекта «Семья».
На сайте пользователи могут бесплатно получить информацию о всех видах государственной поддержки беременных женщин. Там представлены сведения о региональных социальных сервисах, направленных на поддержку родителей, которые воспитывают несовершеннолетних детей. Также размещены контакты юридических служб и специалистов, готовых оказать психологическую помощь. В их числе — кураторы центра «Семья», городских женских консультаций № 1 и 2. Кроме того, на платформе собраны реальные истории жительниц региона о беременности и последующем воспитании детей. Найти онлайн-сервис можно по ссылке.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.