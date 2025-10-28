В Рязанской области запустили онлайн-сервис для будущих матерей

На сайте пользователи могут бесплатно получить информацию о всех видах государственной поддержки беременных женщин. Там представлены сведения о региональных социальных сервисах, направленных на поддержку родителей, которые воспитывают несовершеннолетних детей. Также размещены контакты юридических служб и специалистов, готовых оказать психологическую помощь. В их числе — кураторы центра «Семья», городских женских консультаций № 1 и 2. Кроме того, на платформе собраны реальные истории жительниц региона о беременности и последующем воспитании детей. Найти онлайн-сервис можно по ссылке.