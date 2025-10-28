В Курской области обновили участок дороги Курск — Борисоглебск — Тим

Участок дороги Курск — Борисоглебск — Становое — Тим отремонтировали в Курской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог региона.
Работы провели на отрезке протяженностью 7,4 км. Там заменили асфальт, укрепили обочины и обновили водопропускные трубы. На остановках общественного транспорта установили автопавильоны. Также смонтировали сигнальные столбики, новые дорожные знаки и нанесли разметку.
Эта дорога соединяет федеральную автомобильную трассу Р-298 Курск — Воронеж — Р-22 «Каспий» с поселком Тим. Кроме того, она проходит через село Становое, где есть общеобразовательная школа и храм Георгия Победоносца — памятник архитектуры XIX века.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.