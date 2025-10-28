Ричмонд
Сепарация или совместный быт: россияне рассказали об идеальной модели общения со взрослыми детьми

Rambler&Co: 47% россиян хотят жить отдельно от взрослых детей, но часто видеться.

Источник: Комсомольская правда

Почти половина россиян — 47% — считают наиболее приемлемым форматом отношений со взрослыми детьми вариант «жить отдельно, но видеться часто». Такие данные получены в результате опроса, проведенного медиахолдингом Rambler&Co, пишет ТАСС.

Согласно результатам исследования, 40% респондентов отрицательно относятся к совместному проживанию взрослых детей с родителями. Из этой группы 26% уверены, что взрослый человек обязательно должен жить отдельно, а 14% считают такой вариант допустимым только временно, пока человек обустраивает свою жизнь.

При этом 31% опрошенных нормально воспринимают совместное проживание, если все участники чувствуют себя комфортно, а 29% допускают подобное в силу сложных обстоятельств, таких как проблемы со здоровьем или финансовые трудности.

Основной причиной трудностей с отдельным проживанием 59% участников опроса назвали отсутствие собственного жилья и недостаточный уровень доходов. Еще 21% отметили, что многим людям просто удобно сохранять привычный уклад жизни, 10% связали это с привычкой к родительской заботе, 8% — с психологической зависимостью, и 2% — с чувством вины перед родителями.

К вопросу о вмешательстве старшего поколения в личную жизнь детей большинство россиян относятся сдержанно: 41% заявили, что все зависит от формы этого вмешательства, еще 27% считают подобное совершенно недопустимым, 20% одобряют только советы, рассматривая их как полезный опыт, а 12% не видят в этом проблем.

В качестве идеальной модели отношений с родителями 47% россиян выбирают формат раздельного проживания с частыми встречами. Еще 26% предпочитают вариант «жить недалеко, но с уважением к личным границам», 17% устраивает редкое общение без какого-либо давления, а 10% чувствуют себя комфортно, деля быт под одной крышей с родителями.

Ранее сообщалось, что россияне считают человека с ежемесячным доходом ниже 48 тысяч рублей бедным. Для того чтобы быть признанным богачом, по мнению респондентов, необходим заработок почти в 20 раз больше — 930 тысяч рублей в месяц.