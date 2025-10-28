Сепарация или совместный быт: россияне рассказали об идеальной модели общения со взрослыми детьми

К вопросу о вмешательстве старшего поколения в личную жизнь детей большинство россиян относятся сдержанно: 41% заявили, что все зависит от формы этого вмешательства, еще 27% считают подобное совершенно недопустимым, 20% одобряют только советы, рассматривая их как полезный опыт, а 12% не видят в этом проблем.