В Новгородской области пройдет международный молодежный форум

Международный молодежный форум состоится в Новгородской области с 14 по 16 ноября при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в комитете по молодежной политике региона.
Участники мероприятия смогут предложить концепции развития молодежных организаций, разработать идеи, направленные на помощь другим людям или обществу, и наладить контакт с молодежью из других стран.
Посетить форум смогут лидеры молодежных общественных объединений, молодые специалисты из Новгородской области и иностранных государств, участники Всемирного фестиваля молодежи. Для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке до 5 ноября.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.